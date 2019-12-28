أكبر معرض للفنان رافائيل من 5 مارس حتى نهاية العام المقبل

أنسامد - 28 ديسمبر - كانون الأول - سيقام معرض لم يسبق له مثيل في
روما لفنان عصر النهضة رافائيل بمناسبة الإحتفالات العالمية ل
الذكرى 500 لوفاة هذا العبقري من مدينة أوربينو.
سيقام المعرض في Scuderie del Quirinale في الفترة من 5 مارس حتى
نهاية العام المقبل ويعدأكبر معرض فردي على الإطلاق عن عصر النهضة
، ويضم أكثر من 200 من روائع الفن تشمل اللوحات الفنية والرسومات
بالإضافة إلى أعمال المقارنة.
وقد توفي النجم الفنان في 6 أبريل 1520 عن عمر يناهز 37 عاما.
يعد المعرض ، الذي يحمل عنوان "رافائيل" ، تتويجا لبرنامج أقرته
لجنة عينها وزير الثقافة داريو فرانسشيني برئاسة مؤرخ الفن أنطونيو
بولوتشي ، الرئيس السابق لمتحف فلورنسا ومتاحف الفاتيكان.
ويقام المعرض في Scuderie del Qurinale وهي واحدة من مساحات المعرض
الأولى في روما وتقع في الاسطبلات السابقة لقصر كويرينالي الرئاسي.