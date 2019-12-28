أكبر معرض للفنان رافائيل من 5 مارس حتى نهاية العام المقبل

أنسامد - 28 ديسمبر - كانون الأول - سيقام معرض لم يسبق له مثيل في روما لفنان عصر النهضة رافائيل بمناسبة الإحتفالات العالمية ل الذكرى 500 لوفاة هذا العبقري من مدينة أوربينو.



سيقام المعرض في Scuderie del Quirinale في الفترة من 5 مارس حتى نهاية العام المقبل ويعدأكبر معرض فردي على الإطلاق عن عصر النهضة ، ويضم أكثر من 200 من روائع الفن تشمل اللوحات الفنية والرسومات بالإضافة إلى أعمال المقارنة.



وقد توفي النجم الفنان في 6 أبريل 1520 عن عمر يناهز 37 عاما.



يعد المعرض ، الذي يحمل عنوان "رافائيل" ، تتويجا لبرنامج أقرته لجنة عينها وزير الثقافة داريو فرانسشيني برئاسة مؤرخ الفن أنطونيو بولوتشي ، الرئيس السابق لمتحف فلورنسا ومتاحف الفاتيكان.



ويقام المعرض في Scuderie del Qurinale وهي واحدة من مساحات المعرض الأولى في روما وتقع في الاسطبلات السابقة لقصر كويرينالي الرئاسي.



