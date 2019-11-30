إنطلاق حوارات الفن والإبداع بين مصر وإيطاليا

أنسامد - 30 نوفمبر /تشرين الثاني - أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، تحت عنوان " مصر وإيطاليا حوارات من الفن والإبداع"، واستهل الاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، والذي يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بحضور هشام بدر سفير مصر في إيطاليا والسفيرة إيناس مكاوي والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمشرف على النشاط الثقافي والفني بالأكاديمية، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية والأوروبية بإيطاليا.



بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت إشراف القومسير العام الدكتور أشرف رضا، ويضم 32 عملا لـ 20 مبدعا من مختلف الأجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية، برؤية تعكس المعالم والبيئة في مدينة أسوان والنوبة، بالإضافة إلى مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياة التقليدية في جنوب مصر .



وتناول السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، في كلمته، الدور الفعال ل وزارة الثقافة من خلال الأكاديمية ال مصر ية للفنون بروما، كأحد أذرع الدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة ال مصر ية، لافتا إلى الدور المؤثر للفنون في الترويج للمشروعات الكبرى، مشيرا إلى تميز محافظة أسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر لإفريقيا خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي، وأوضح أن مصر تتبنى شباب القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل، وأضاف أن أسوان تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات العالمية خلال الفترة القادمة.



من جانبها استعرضت الدكتور هبة يوسف، أجندة الأنشطة الثقافية والفنية خلال الموسم الجديد للأكاديمية في روما، وأشارت إلى التأثيرات الفنية والحضارية المتبادلة بين مصر وإيطاليا والممتدة عبر التاريخ، وبرهنت على ذلك بالفن الروماني الذي يظهر في معابد مصر العليا بإدفو ودندرة وفيلة، كما تظهر تأثيرات الفن الإسلامي في مدينة صقلية.



موضحة أن تلاقي الحضارتين في الجنوب كان سببا لاختيار أسوان كأيقونة في افتتاح الموسم، وأكدت أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تولي اهتماما خاصا بالأكاديمية ال مصر ية للفنون بروما باعتبارها جسرا ونافذة للاطلاع والتعرف على الإبداع ال مصر ي في مختلف المجالات، بما يخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين.



كما عرض فيلم تسجيلي، في نهاية الفعاليات، يبرز أهم المعالم التاريخية والسياحية في أسوان، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الحضارية الحديثة بالمدينة، واختتم الاحتفال بعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية الاستعراضية تعبر عن العادات والموروث الثقافي للمدينة منها "ارجيد، الألعاب الشعبية، السوق، الكف، النقرشات" وسط تفاعل المئات من الجمهور الذي اصطف على أجناب قاعة المسرح، ويتوسط علم مصر الجميع على نغمات أغنية " مصر يا غالية".



