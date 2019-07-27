بولانسكي،سودربرغ بين المتنافسين في مهرجان البندقية السينمائي

أنسامد - 27 يوليو / تموز - أعلن المنظمون يوم الخميس أن أفلام ستيفن سودربرغ ورومان بولانسكي ستكونان من بين المتنافسين للفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي 76.



سيقدم سودربرغ فيلم The Laundromat خلال أقدم مهرجان سينمائي في العالم ، والذي يستمر من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر من بطولة غاري أولدمان، أنطونيو بانديراس وميريل ستريب والذي يحكي قصة فضيحة أوراق بنما التي هزت العالم.



ل كما تضم ​​المسابقة فيلم بولانسكي J'accuse وفيلم جيمس غراي Ad Astra من بطولة براد بيت وتومي لي جونز وروث نيغا وليف تايلر ودونالد ساذرلاند.



آخر الأفلام التي طال انتظارها سيكون Jocker للمخرج تود فيليبس ، بطولة جواكين فينيكس وروبرت دي نيرو. سيكون هناك ثلاثة أفلام إيطالية في المسابقة الرئيسية : Martin Eden لبيترو مارشيلو ، La Mafia Non è più Quella di una Volta لفرانكو ماريسكو و Il Sindaco del Rione Sanità لماريو مارتينو