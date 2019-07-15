أنسامد - 15 يوليو / تموز - تم افتتاح معرض "فيزوفيو إن ذا بوكس" في المتحف الأثري الافتراضي (MAV) في إركولانو ، بعد 1940 عاما من ثوران البركان المدفون في رومان هيركولانيوم القديم ، بومبي ، ستابيا وأبلونتيز.



تم إنشاء المعرض الفني للوسائط المتعددة بواسطة جينارو ريجينا ، الذي يمثله معرض نابولي للفنون Poyoresque Factory.



يحكي المعرض ، الذي أعده لوكا بياتريس ، قصة ثوران فيزوف من خلال 22 عملا فنيا بما في ذلك تركيب فيديو على جدار LED بطول 60 مترا.



وقالت ريجينا "إن ولادة جديدة لا ترجع إلى ما يحدث في السياسة بقدر ما إلى ما يستطيع الناس فعله ؛ وفي هذا الوقت يمكننا أن نقول إننا نشهد لحظة نهضة مهمة في أراضينا".



