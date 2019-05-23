ايطاليا:نجاح ساحق للمعرض الوطني للاثار

انسامد - 23 مايو - ايار - عقدت في الاسبوع الماضي الدورة 42 للمعرض الوطني للاثار لاول مرة في قصر الماركيز دي سالوزو في مقاطعة كونيو .



و قد صرح تاجر التحف جوري لينتيني ان مستوي العرض كان مرتفعا هذا العام كذلك زاد عدد جمهور الزائرين.



و في تصريحات لانسامد قال لينتيني ان هذا التطور يرجع الي اختيار تجار التحف العارضين و الذي قام به امين المعرض وصديقه فانكو برانكاتشيوز .



يعد لينتيني واحدا من تجار التحف المشاركين في المعرض و يعرض اعمالا ترجع للعصور الوسطي في المرحلةالامبراطورية من بينها قطع نقدية مصنوعة من قشور السلحفاة و منحوتات من الاخشاب و لوحات فنية من القرنين السابع و الثامن عشر و الاطباق الفخارية ..كلها اثار عالية الجودة .



ويقول لينتيني ان الدورة 43 القادمة ستعقد في الربيع القادم في نفس التوقيت الحالي علي وجه التقريب.

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