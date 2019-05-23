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رفاهيّة - فنون
ايطاليا:نجاح ساحق للمعرض الوطني للاثار
    Antiquariato: espositore, Mostra di Saluzzo cresciuta.

    انسامد - 23 مايو - ايار - عقدت في الاسبوع الماضي الدورة 42 للمعرض الوطني للاثار لاول مرة في قصر الماركيز دي سالوزو في مقاطعة كونيو .

    و قد صرح تاجر التحف جوري لينتيني ان مستوي العرض كان مرتفعا هذا العام كذلك زاد عدد جمهور الزائرين.

    و في تصريحات لانسامد قال لينتيني ان هذا التطور يرجع الي اختيار تجار التحف العارضين و الذي قام به امين المعرض وصديقه فانكو برانكاتشيوز .

    يعد لينتيني واحدا من تجار التحف المشاركين في المعرض و يعرض اعمالا ترجع للعصور الوسطي في المرحلةالامبراطورية من بينها قطع نقدية مصنوعة من قشور السلحفاة و منحوتات من الاخشاب و لوحات فنية من القرنين السابع و الثامن عشر و الاطباق الفخارية ..كلها اثار عالية الجودة .

    ويقول لينتيني ان الدورة 43 القادمة ستعقد في الربيع القادم في نفس التوقيت الحالي علي وجه التقريب.

     

    الصورة: 

    خزانة ستايل ايطالي تعود الي جنوة مصنوعة من خشب الجوز تزينها تماثيل بوتي ، المحاربين ، الشخصيات الأسطورية تعرض في مركز ، القديس يوحنا المعمدان في جنوة ، نشرالصورة ألفار جونزاليس بالاسيوس ، خبير في الأثاث الليغوري ، حول كتاب "الأثاث في ليغوريا"

     

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