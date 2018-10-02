مجوهرات ماري انطوانيت بمعرض سوذبي بدبي

انسامد - 2 اكتوبر - تشرين الاول - يقام في المركزالمالي العالمي بدبي المعرض الذي تديره دار سوذبي للمزادات و يتضمن مجموعة نادرة من مجوهرات الملكة ماري انطوانيت اعتبارا من الاحد 7 اكتوبر وعلي مدي اربعة ايام تنتهي 11 اكتوبر .



اما بالنسبة لمجوهرات الملكة حيث مازال الالماس والياقوت الذي يميز المجموعة بحالة جيدة .. فان الخبراء سيحظون بالوقت الكافي لامتاع عيونهم برؤية اللولؤ الاصلي العريق الذي كانت تتزين به الملكة في القرن الثامن عشر .



و سيضم المعرض ايضا لوحة اصلية من اعمال احد اعظم فناني الغرب في تاريخ الفن رامبرانت هرمنسزون فان راين و التي تعود الي منتصف عام 1650 و يبلغ قيمتها حوالي 6 مليون دولار و هو ما يعادل 25 مليون درهم اماراتي.. و رامبرانت رسام هولندي ولد في أمستردام عام 1606 وتوفي عام 1669 م ، استقر في مدينة أمستردام منذ سنة 1631 م. نظرا للقوة التعبيرية الكبيرة التي تتميز بها أعماله ولوحاته الشخصية، بالإضافة إلى معرفته العلمية بنظريات الضوء والظلال.



كما سيضم المعرض ايضا اعمالا لفنانين خليجيين مشهورين و بعض الفنانين الاماراتيين تحديدا مثل محمد كاظم و حسن شريف و والفنان السعودي عبد الرحمن السليمان والفنانة التي تحمل الجنسيتين السعودية و الكويتية منيرة القازي.



كما تستضيف دار أوبرا غاليري دبي مهرجانا فنيًا شعريًا تحت عنوان "الشعر الحضري" احتفالًا بالذكرى العاشرة لتأسيسهاعتبارا من يوم الأربعاء 3 أكتوبر إلى 17 أكتوبر. دار سوذبي للمزادات أو سوذبيز هي رابع أقدم دار مزاد في العالم حيث لديها 90 موقعا في 40 بلدا. تأسست في عام 1744 في لندن. .



يعتبر سوذبيز من أكبر سماسرة الفنون الجميلة والزخرفية، المجوهرات والعقار والمقتنيات. وتقسم استثمارات سوذبيز لثلاثة أجزاء: مزادات، تمويل وبيع. وتتراوح خدمات الشركة من الخدمات الفنية للمبيعات الخاصة.



حتى ديسمبر 2011، كان لدى الشركة 1446 موظف حول العالم. وهي من أكبر مراكز الأعمال الفنية في العالم مع مبيعات عالمية بلغت 5.8 مليار دولار في عام 2011.



الصورة لاحدي مجوهرات ماري انطوانيت...ملكية دار سوذبي و الصورة محميًة بموجب حقوق نشر

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Photo Credit: Courtesy Sotheby’s