اسبوع الموضة بميلانو يدق ناقوس الخطر للعارضات النحيفات

انسامد - 3 مارس - اذار - دق اسبوع الموضة في ميلانو ناقوس الخطر من جديد مع عودة ظهور عارضات الازياء بالغات النحافة ..حيث ظهرت احداهن في عرض لبيت الازياء الشهير جوتشي علي المنصة ترتدي كورسيه من الجلد الاسوديخفي تحته جسدا هزيلابانتاذرها وكانها هيكل عظمي ..اما بالنسبة للماكياج فكان عبارة عن رسمة لدمعتين تسقطان علي خدها وترتدي مقاس 34.



و لم تكن تلك الفتاة الوحيدة في عرض جوتشي و لكنها اثارت من جديد العودة لاظهار السوبر موديل بالغة النحافة.



و اثارت وسائل الاعلام من جديد مشكلة الموديل الشهيرة ايليزا دوسبيناالمانيكان التي اصيبت بالانحناء و تعاني منذ سنوات من سؤ التغذية و قد نال الموضوع 17 الف توقيع في عدة ساعات .



قالت دوسبينا تعليقا علي ذلك انه من غير المقبول ان يكون مقاس العارضة 34 ..و انه حان الوقت لتوقيع ميثاق تلتزم من خلاله كافة بيوت الازياء بعدم التعامل مع اشخاص يعانون من النحافة الكبيرة و ينص علي تواجد شخص متخصص ليعالج مشاكل سؤ التغذية و اشارت ان عارضات بالغات النحافةصعدن علي منصات العروض في باريس ايضا و ان الامر ليس قاصرا علي ايطاليا.



كانت غرفة روما للموضة و بلدية روما قد وقعا في 2006 علي قانون ضد النحافة البالغة و يلزم بيوت الازياء بالتعامل مع العارضات اللاتي يتناسب وزنهن مع طولهن و مقاسهن دون مبالغة.



