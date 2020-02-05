جوتشي كروز 2020 في سان فرانسيسكو

انسامد - 5 فبراير - شباط - يقدم بيت الازياء الشهير غوتشي مجموعته كروز 2021 في سان فرانسيسكو يوم الإثنين 18 مايو 2020.



قال المدير الإبداعي لبيت الازياء أليساندرو ميشيل إنه اختار مدينة سان فرانسيسكو الواقعة شمال كاليفورنيا "لتاريخها كمركز للنشاط الليبرالي فهي تعتبر رمزًا للحرية كما ان لها خلفية ثقافية ووقع بها العديد من الأحداث التاريخية التي غيرت العالم ، وهي المكان الذي تطورت فيه كل القيم المعادية للتمييز العنصري ، حيث نبتت بها بذور حرية التعبير بالنسبة للكثيرين.



تمثل هذه الروح رؤية اليساندرو ميشيل لغوتشي: "قبول التنوع والحق في أن تكون نفسك"..ويقول لذلك كان قرار عرض المجموعة في هذه المدينة مرتبط بفلسفة الحياة العزيزة عليه: روح المرح والاحتفال و التعبير الحقيقي عن شخصية الفرد والتحرر.



يعبر عرض ازياء كروز 2021 نفس التقليد لذي تتبعد دار ازياء جوتشي علي مدي الخمس سنوات الماضية حيث كانت تقام في اماكن ذات طابع تاريخي و ثقافي متميز مثل ديا ارت فاونديشن في نيو يورك و اديرة ويستمينستر في لندن و جاليري بالاتين في قصر بيتي بفلورنساوبرومينيد دي أليسكامبس في آرل ومتاحف الكابيتول في روما.



