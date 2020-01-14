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موضة - مصممون
فندي..العودة للكلاسيكيات
    انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - قدم مصمم الازياء الايطالي الشهير فندي لخزانة الملابس الرجالية مجموعة من الملابس الكلاسيكية التي تم تحديثها لتناسب الاذواق الجديدة.

    و تقول سيلفيا فينتوريني فندي انه لا بديل عن الاقمشة الكلاسيكية الخالدة حيث يقدم بعض الازياء التي تغير لونها في ضؤ الشمس .

    و يقدم العرض تحت اسم العودة الي المستقبل و تؤكد فندي علي رغبة عامة في العودة الي الاذواق الكلاسيكية لانها معمرة خاصة و ان الاقمشة المطلوبة ترجع للماضي .

    و تقول سيلفيا انه يجب تثقيف الشباب و تعريفهم بعناصر الجودة خاصة وان الكثير من الشباب يشتري ملابس باعداد كبيرة و يهملونها لذلك يجب تعريفهم بقيمة الملابس الكلاسيكية و ضرورة الحفاظ عليها .ا ما عن المعروضات فتقول ان من بين المعروضات المعاطف التقليدية و البلوفرات ذات الضفائر و السراويل المخملية المصنوعة من القطيفة .

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