فندي..العودة للكلاسيكيات

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - قدم مصمم الازياء الايطالي الشهير فندي لخزانة الملابس الرجالية مجموعة من الملابس الكلاسيكية التي تم تحديثها لتناسب الاذواق الجديدة.



و تقول سيلفيا فينتوريني فندي انه لا بديل عن الاقمشة الكلاسيكية الخالدة حيث يقدم بعض الازياء التي تغير لونها في ضؤ الشمس .



و يقدم العرض تحت اسم العودة الي المستقبل و تؤكد فندي علي رغبة عامة في العودة الي الاذواق الكلاسيكية لانها معمرة خاصة و ان الاقمشة المطلوبة ترجع للماضي .



و تقول سيلفيا انه يجب تثقيف الشباب و تعريفهم بعناصر الجودة خاصة وان الكثير من الشباب يشتري ملابس باعداد كبيرة و يهملونها لذلك يجب تعريفهم بقيمة الملابس الكلاسيكية و ضرورة الحفاظ عليها .ا ما عن المعروضات فتقول ان من بين المعروضات المعاطف التقليدية و البلوفرات ذات الضفائر و السراويل المخملية المصنوعة من القطيفة .



