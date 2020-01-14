فندي..العودة للكلاسيكيات

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - قدم مصمم الازياء الايطالي
الشهير فندي لخزانة الملابس الرجالية مجموعة من الملابس الكلاسيكية
التي تم تحديثها لتناسب الاذواق الجديدة.
و تقول سيلفيا فينتوريني فندي انه لا بديل عن الاقمشة الكلاسيكية
الخالدة حيث يقدم بعض الازياء التي تغير لونها في ضؤ الشمس .
و يقدم العرض تحت اسم العودة الي المستقبل و تؤكد فندي علي رغبة
عامة في العودة الي الاذواق الكلاسيكية لانها معمرة خاصة و ان
الاقمشة المطلوبة ترجع للماضي .
و تقول سيلفيا انه يجب تثقيف الشباب و تعريفهم بعناصر الجودة خاصة
وان الكثير من الشباب يشتري ملابس باعداد كبيرة و يهملونها لذلك
يجب تعريفهم بقيمة الملابس الكلاسيكية و ضرورة الحفاظ عليها .ا
ما عن المعروضات فتقول ان من بين المعروضات المعاطف التقليدية و
البلوفرات ذات الضفائر و السراويل المخملية المصنوعة من القطيفة .