مجموعة جمال تسلاق للموسم الجديد تحمل عنوان الانسجام

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - الانسجام بين الشعوب، الانسجام بين الثقافات، انسجام الجمال بين الشرق والغرب، كل شيء يعبر عن الانسجام ، حتى في عالم الموضة، بهذه الرسالة اختار مصمم الازياء الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الايطالية جمال تسلاق أن يقدم مجموعة الأزياء الراقية الجديدة.



وتم تقديم مجموعة جمال تسلاق الجديدة لموسم 2020 بعنوان Armonia أي الانسجام في " Le Jardin Potager " بالعاصمة الايطالية روما.



تم تصميم المجموعة الجديدة بالتركيز على التفاصيل وتفاصيل الخياطة التي تبرز ملامح الجمال الانثوي، كما جاءت بألوان مستوحاة من وطن جمال تسلاق التي تناسب تصاميمه السيدات في قارات آسيا وأمريكا وأوروبا.



تم عرض مجموعة من الازياء شملت 33 قطعة مصممة بأسلوب كلاسيكي من بينها فساتين سهرة مصنوعة من أقمشة ثمينة مثل الشيفون والأورجانزا وكادي الحرير.



