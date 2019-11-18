بيع بلوفين الي اكسيلينزي ايطاليان لانتاج ازياء راقية

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين ثان - قع ماركو مارشي ، مؤسس ورئيس
العلامة التجارية ليو جو سبا ، اتفاقية لشراء شركة بلوفين بواسطة
الشركة القابضة اكسيلينزي ايطاليان ، كجزء من مشروع لإطلاق
المجموعة بطريقة عصرية و اخراج ازياء راقية .
..وفقًا لبيان اصدرته الشركة تعتبر بلوفن شركة للملابس الجاهزة تضم
علامات تجارية هامة : بلومارين بلوجيرل و انا موليناريو قد تم
بيعها بعد جولات من المفاوضات الخاصة بين ماركو مارشي و عائلة
ترابيني الذي انشأت الشركة في عام 1977 .
و يؤكد البيان ان البنوك لم تتدخل في هذه الصفقة كوسطاء و ان عقودا
قد ابرمت ببيع 100 في المائة من الاسهم تتحول من بلوفن الي
اكسيلينزي .
تتواجد مجموعة بلوفين في 50 دولة و قد ارتفع حجم الاعمال بها في
2018 الي 33 مليون يورو منها 40 بالمائة تدار داخل ايطاليا و 60
بالمائة في الاسواق الخارجية.