بيع بلوفين الي اكسيلينزي ايطاليان لانتاج ازياء راقية

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين ثان - قع ماركو مارشي ، مؤسس ورئيس العلامة التجارية ليو جو سبا ، اتفاقية لشراء شركة بلوفين بواسطة الشركة القابضة اكسيلينزي ايطاليان ، كجزء من مشروع لإطلاق المجموعة بطريقة عصرية و اخراج ازياء راقية .



..وفقًا لبيان اصدرته الشركة تعتبر بلوفن شركة للملابس الجاهزة تضم علامات تجارية هامة : بلومارين بلوجيرل و انا موليناريو قد تم بيعها بعد جولات من المفاوضات الخاصة بين ماركو مارشي و عائلة ترابيني الذي انشأت الشركة في عام 1977 .



و يؤكد البيان ان البنوك لم تتدخل في هذه الصفقة كوسطاء و ان عقودا قد ابرمت ببيع 100 في المائة من الاسهم تتحول من بلوفن الي اكسيلينزي .



تتواجد مجموعة بلوفين في 50 دولة و قد ارتفع حجم الاعمال بها في 2018 الي 33 مليون يورو منها 40 بالمائة تدار داخل ايطاليا و 60 بالمائة في الاسواق الخارجية.



