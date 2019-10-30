مايكل كورس يستعد لاعياد الميلاد

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - اختار بيت الازياء الراقي مايكل
كورس الذي يستعد حاليا لاجواء اعياد الميلاد كبار العارضين لتقديم
ازائه ما بين بيلا حديد ز ازستن اوجي و سالومون دياز و الذين قدموا
مقدمات عرض الازياء علي المرتفعات الثلجية التي تتناسب مع اجواء
عيد الميلاد.
قام بتصوير الفيديو المصور الشهير كاس بيرد..و يعرض اخر صيحة
للملابس و الاكسسوارات و مجموعة سي اند سكي .. و هي مصممة
لارتدائها في الهواء الطلق علي الرمال و الغرف المغلقة..مثل
البلوفرات و قمصان التزلج و ايضا مايوهات السباحة ..
بالنسبة للنقوش نري الحليات المعدنية تندمج مع مطبوعات جلود
الحيوانات السوداء الناعمة و الانيقة البراقة..
ستبدأ الحملة العالمية لمايكل كورس الرسمية نهاية اكتوبر بداية من
الاعلانات التي ستنشر في اهم مجالات الموضة مثل مادو و التي ستصل
الي 40 سوقا في امريكا و اوروبا و اسيا قبل اعياد الميلاد.
فيديو مايكل كورس.https://www.youtube.com/watch?v=35xTv4tpKFs