مايكل كورس يستعد لاعياد الميلاد

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - اختار بيت الازياء الراقي مايكل كورس الذي يستعد حاليا لاجواء اعياد الميلاد كبار العارضين لتقديم ازائه ما بين بيلا حديد ز ازستن اوجي و سالومون دياز و الذين قدموا مقدمات عرض الازياء علي المرتفعات الثلجية التي تتناسب مع اجواء عيد الميلاد.



قام بتصوير الفيديو المصور الشهير كاس بيرد..و يعرض اخر صيحة للملابس و الاكسسوارات و مجموعة سي اند سكي .. و هي مصممة لارتدائها في الهواء الطلق علي الرمال و الغرف المغلقة..مثل البلوفرات و قمصان التزلج و ايضا مايوهات السباحة ..



بالنسبة للنقوش نري الحليات المعدنية تندمج مع مطبوعات جلود الحيوانات السوداء الناعمة و الانيقة البراقة..



ستبدأ الحملة العالمية لمايكل كورس الرسمية نهاية اكتوبر بداية من الاعلانات التي ستنشر في اهم مجالات الموضة مثل مادو و التي ستصل الي 40 سوقا في امريكا و اوروبا و اسيا قبل اعياد الميلاد.



فيديو مايكل كورس.https://www.youtube.com/watch?v=35xTv4tpKFs