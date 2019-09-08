اتفاقية شراكة بين شركة أزياء ونادي إنتر ميلان

انسامد 8 سبتمبر / ايلول - وقع نادي إنتر ميلان الايطالي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع شركة Rinascente العاملة في مجال الازياء لتوفير الزي الرياضي لفريق السيدات بالنادي للموسم الكروي 2019/2020.



وتعتبر شركة Rinascente شريكًا رسميًا لفريق السيدات بنادي إنتر ميلان.



وقال أليساندرو أنتونيلو، الرئيس التنفيذي للنادي: Rinascente هي رمز حقيقي لمدينة ميلانو، عاصمة الموضة العالمية، مضيفا أن هذه الشراكة الجديدة ستزود بالتأكيد فريق السيدات بموارد وزخم لتقديم أفضل أداء خلال الموسم.



وتابع: نحن على يقين أن هذا القطاع بالتحديد في مجال كرة القدم سيكون قادرا على النمو بشكل كبير أيضا بفضل دعم عشاق النادي الحقيقين من أمثال Rinascente.



خلال الموسم، سيتم تنظيم العديد من الأنشطة للجمع بين عالم كرة القدم وعالم الموضة.



