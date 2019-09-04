موضة حقائب الظهر للاطفال تحددها الرسوم

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - مع بدء العام الدراسي الجديد يفكر الاهالي في شراء حقائب الظهر لاولادهم و لهذا قدمت شركة جوشي بريزيوزي مفاجأة لعالم موضة الاطفال حيث قامت بطباعة اشكال عرائس ال او ال سيربرايز الشهيرة علي حقائب الظهر هذا العام حيث انها اصبحت الاكثر شعبية و يفضلها الاطفال .



مفاجأة شركة جيوتشي بريزيوزي هو ايضا طباعة أسماك القرش ، و أيضًا طباعة كل الاشكال المفضلة للاطفال علي كل ما له علاقة بموسم العودة الي المدارس.



الجديد هنا هو ارتباط الشركة بنشر مبادئ تتعلق بحماية البيئة وخاصة الغابات.



ينصح مجلس الإشراف على الغابات الذي يضم أيضًا منظمات غير حكومية تهدف الي حماية البيئة وتناضل من أجل حماية الغابات باستخدام الادوات المدرسية صديقة البيئة مثل اوراق الرسم ماركة فابريانو و كراسات فافيني ، وبالنسبة للأكبر سنا فهم يوصون باستخدام ماركة ايدينا و اقلام الوان ستابيلو و سلال المهملات ايثليك .



بالنسبة للاطفال الصغار فان حقائب الظهر التي تحمل شخصيات ديزني هي امر لابد منه و لا يمكن باي حال الاستغناء عنها.. بينما يفضل الاولاد الاكبر سنا الحقائب ذات الالوان المتعددة الزاهية و التي تحمل صور كارتون اي سباي كما ان الاكبر عمرا يفضلون سبايدر مان علي حقائبهم ..اما الكبار منهم فهم يفضلون حمل حقائب الظهر صاحبة العلامات التجارية الشهيرة مثل فانز اينفكتا و جيس .. اما الفتيات فهن يفضلن حقائب ماركة لاتيليه دي ساك.



