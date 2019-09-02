حياة اليزابيتا فرانكي علي تليفزيون الواقع

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - قررت مصممة الازياء الايطالية و صاحبة العلامة الشهيرة اليزابيتا فرانكي المشاركة في احد برامج تليفزيون الواقع للتحدث مع جمهورها حول مسيرتها المهنية و تجربتها الحياتية علي مدي 20 عاما ..



ستقوم شركة اندمول شاين ايطاليا بانتاج فيلم وثائقي بعنوان " كيف تصبح اليزابيتا" لصالح شركة ديسكفري ايكالي و سيتم عرضه لاول مرة علي التليفزيون يوم 12 سبتمبر علي ريال تايم - القناة الرقمية الارضية 31 و سكاي 160 و اعتبارا من 13 سبتمبر سيتم عرضه بناء علي طلب المشاهدين..



قررت المصممة ، مؤسسة العلامة التجارية التي تحمل اسمًها أن تخبر الجمهور بنفسها عن الرحلة الاستثنائية التي قادت فتاة تحدوها الأحلام لتصبح مصممة ناجحة ورائدة أعمال.



يتناوب السرد على إشراك حياة إليزابيتا فرانكي الشخصية و حياتها العملية و قصة نجاحها .. رحلة عميقة و مكثفة ، مليئة بالتضحيات والانضباط والعمل الجاد والتزام الصارم وحب الأسرة.