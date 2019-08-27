حقائب ظهر نايلون من برادا

انسامد - 27 اغسطس - اب - بعد أن قررت العلامة الإيطاليّة الراقيّة، "برادا"، ، تغيير الاستايل الخاص بها، من خلال إطلاق خط مستدام لأكثر حقائبها شهرة، باستخدام قماش النايلون المجدد تعرض حاليا حقائب الظهر من النايلون تعمل العلامة التجارية ويتمّ تصنيع المواد المستخدمة من خلال إعادة تدوير النفايات البلاسوتحويلها إلى نايلون مستدام، يمكن استخدامه مرارا وتكرارا، دون فقدان الجودةتيكيّة من المحيطات، وشبكات الصيد، ونفايات ألياف النسيج، .



كما تقوم ايضا بالتعايلون بعنوان ماذا نحمل للترويج لهذا النوع من الحقائون مع ناشيونال جيوجرافيك بتصوير فيلم جديد في سليلة مزرعة الناب.



وتمثّل هذه خطوة جريئة نحو الاستدامة الكاملة لشركة "برادا"، التى تتعهّد فقط، باستخدام النايلون، المعاد تدويره في جميع خطوط الشّركة، بحلول نهاية عام 2021.



تضم مجموعة ري نايلون ستة أنماط كلاسيكيّة للرّجال والنّساء من الحقائب، وتشمل حقيبة حزام، حقيبة كتف، حقيبة توت، حقيبة دفال، وحقيبتى ظهر.



وستتبرّع "برادا" أيضًا، بنسبة مئويّة من المبيعات من مجموعة ري نايلون إلى مشروع اليونسكو، المخصّص لدعم الاستدامة البيئيّة، وزيادة الوعي البيئيّ بين الطلاب.



وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من تحوّل حديث ملحوظ فى صناعة الأزياء الفاخرة، حيث بدأت العلامات التجاريّة، وتجار التجزئة، في التفكير في البيئة.



بدات فكرة الافلام بفيلم مزرعة النايلون هو سلسلة من أربعة أجزاء، وفكرته تتجسّد في مزرعة فيها خواريف من النايلون، وهو احتفاء بنسيج العلامة من خلال شخصيات من الخيال العلمي. هذا العالم المثالي الذي يعكسه الفيلم تختلط فيه الطبيعة الإنسانية والآلات الزراعية والذكاء الصناعي. ويعرض الفيلم عنصر النايلون لدى "برادا" كمحور مركزي في القصة وتمثل هذه السلسلة النهج الأيديولوجي لعلامة برادا.



إنه احتفاء بتاريخ العلامة مع نظرة مستقبلية وبحث مستمر عن الجديد، والمزج بين الابتكار التكنولوجي والخبرة مع اختراع وإبداع العقل البشري واليد، وهذه فلسفة "برادا" الجوهرية.



