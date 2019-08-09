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موضة - مصممون
فرساتشي تشتري فيلا على بحيرة ماجوري
    أنسامد - 9 اغسطس / آب - اشترت مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فرساتشي فيلا "لا فيربانيلا" مقابل 5 ملايين يورو.

    وتعرف الفيلا أيضا باسها كانت ملكا لعائلة موندادوري التي اشترتها في عشرينيات القرن الماضي.م فيلا موندادوري Mondadori لأن ديزني وتوماس مان وجورح سيمونون الذين تركوا توقيعهم على الجدار فوق المدفأة.

    واستضافت الفيلا التي تطل على بحيرة ماجوري في إيطاليا الكثير من المشاهير، من بينهم والت وتمتد فيلا موندادوري علبع، ولها حديقة كبيرة مع حوض سباحة و50 غرفة موزعة على أربعة طوابق، من بينها 20 غرفة نوم و12 حماما.ى مساحة 1400 متر مر
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