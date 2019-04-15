فرص جديدة في سان لوتشيو مع مبادرة طريق الحرير

أنسامد 15 إبريل/نيسان - توفر المشاريع المتعلقة بمبادرة طريق الحرير فرصا جديدة أيضا لسان لوتشيو في كازيرتا، التي قامت بتجديد المفروشات للفاتيكان ، والمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ولا تزال تقدم المفروشات للعديد من المنازل التاريخية والحديثة.



عرض حي سان لوتشيو المشهور بانتاج المنسوجات في معرض ميلانو للتصميم تاريخه في صناعة المنسوجات والذي يرجع إلى عام 1789 عندما قرر الملك فرديناندو الأول ملك نابولي وملك الصقليتين تحويل بلفيدير والذي سجلته اليونسكو ضمن التراث العالمي لمصنع لانتاج الحرير.



في عام 2016 ، أطلقت غرفة تجارة كازيرتا علامة سان لوتشيو التجارية للحرير، وسوف تعمل على تدريب مجموعة من الحرفيين الجدد في القطاع في مدرسة لصغار النساجين.



