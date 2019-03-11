مجموعة فالنتينو خريف 2019 في اسبوع الموضة في باريس

انسامد - 11 مارس - اذار - كان الشعر الملهم الأساسي لمجموعة بيير باولو بيتشيولي لمجموعته الجديدة لدار فالنتينو في اسبوع باريس لموضة خريف و شتاء 2019.



التقارب في الأفكار لم يكن فقط من خلال الشعر وأبياته التي استوحاها بيير باولو ، بل أيضاً رأينا الكثير من القبّعات الكلاسيكية .



تتميز مجموعة فالنتينو التي قدّمها بيتشيولي، باضافةإلى قطعه جملاً من مقاطع من الشعر المعاصر استوحاها من 4 شعراء، كتبت علي الازياء.



تجلّى الشعر في جمل قصيرة طبعت على قطع متعددة من الأزياء التي مرّت عبر ممشى الموضة، من القمصان إلى المعاطف والتنانير وصولاً إلى قطع من الأكسسوارات، إضافة إلى صور لمنحوتة تجسّد تمثالين في حالة من العشق خلف مجموعة من الأزهار كبيرة الحجم بأسلوب الكولاج، عمل عليها الفنّان تاكاهاشي الذي تعاون معه بيير باولو في عرض فالنتينو للرجال لخريف 2019.



بينما بدّت القصّات حرّة طليقة، مع الكثير من الأنوثة وفساتين هفهافة بألوان تحدّت موسم الخريف، وحملت بصمة دار فالنتينو بأسلوبه الرومانسي الحالم.



