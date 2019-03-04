الازرق ملك الوان جورجيو ارماني في اسبوع الموضة بميلانو

انسامد - 4 مارس - اذار - قدم مصمم الازياء الايطالي الشهير جيورجيو ارماني عرض ازياء خريف و شتاء 2019 في صالات متحف سيلوس و هو مكان مميز يمتزج فيه عبق التاريخ مع جمال تصميمات ارماني المفتون باللون الازرق و الذي جعله ايقونته للشتاء القادم للرجال و النساء عي حد سواء و للمرة الاولي. بتصاميمه التي نقلتنا إلى عالم خلاب مليء بالنجوم المرصعة، عرض أسطورة مصممي الأزياء، الإيطالي جورجيو أرماني مجموعته لخريف وشتاء 2019- 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة بميلانو.



استلهم جورجيو أرماني تفاصيل تصميماته لموسم خريف وشتاء 2019-2020، التي عرضها في صالات متحف سيلوس، متحف الفن للأزياء في ميلانو المخصص لتصاميم أرماني الفريدة، المكان الذي احتوى على جمال تصاميم آخر مجموعاته.



وتميزت تصميمات "أرماني" لموسم خريف وشتاء 2019-2020 بطغيان اللون الأزرق بدرجاته المختلفة، اللون الذي اختاره المصمم الإيطالي لتمثيله في هذا الحدث السنوي الهام، والذي قدم فيه لأول مرة أزياء للرجال والنساء جنبا إلى جنب على منصة عرض واحدة.



يحب "أرماني" اللون الأزرق لذلك اختاره ليكون أساس تصميماته لموسم هذا الشتاء، قائلاً: "إنه لون عميق وصافٍ وهادئ وأنيق، وهو البديل الحقيقي الوحيد للون الأسود، ولديه القوة ولكن يتسم بالليونة والنعومة الخاصة".



وتميزت أزياء جورجيو أرماني النسائية بسيطرة البناطيل عليها، باستثناء التصاميم الشفافة والمسائية الطويلة.



ومن عمق اللون الأزرق الذي سيطر على تصاميم المجموعة، ومزجه مع اللون الأسود، ظهرت الصورة الظلية الأنثوية الهادئة، والتي صممت من السترات الصغيرة والبناطيل ذات الشكل المنحني، والمعاطف ذات الأحجام الضخمة.



كما استوحى "أرماني" تصاميم مجموعته من سمات الليل الطويل المتلألئ، فصنع أزياء بخطوط بسيطة وتطريز ثمين، وبدلات نسائية مخملية.



أما تصاميم الرجال، فاتسمت بالقوة، وظهروا مثل أمراء الزمن القديم ولكن بطابع عصري، وسترات قصيرة مزدوجة الصدر ومعاطف شتوية.



