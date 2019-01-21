إيلي صعب يعلن تفاصيل مجموعته الجديدة من فساتين السهرة

أنسامد - 21 يناير /كانون الثاني - قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب تشكيلته الراقية من فساتين السهرة لعام 2019.



وكشف "صعب" من خلال صفحته الرسمية علي موقع " فيس بوك" ملامح أزياء ربيع وصيف 2019 التي تناسب جميع الاذواق.



واعتمد إيلي صعب على الأشكال والقصات المجسمة والبارزة ومزجها، كما اهتم بقصات الأكتاف الحيوية بأساليب راقية ومتعددة.



وضمت التشكيلة الجديدة فساتين تحمل الورود والزهور الملونة وكذلك الملابس الكلاسيكية باللون الأبيض، والأسود من أقمشة الشيفون. وحرص صعب في تصميماته على إبراز أنوثة المرأة وإظهارها بأجمل الإطلالات، فاستخدم الرسومات والألوان الدافئة.



