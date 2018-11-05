هدى النعيمي تطلق مجموعة خريف 2018 وتتحدّث عن طموحاتها

انسامد - 5 نوفمبر/ تشرين الثاني - بعد أن بدأت المصممة الإماراتيّة هدى النعيمي بتصميم العبايات، ونجحت في التوسّع بعلامتها في السنتين الأخيرتين إلى الملابس الجاهزة والاكسسوارات، أطلقت أخيراً مجموعتها لخريف 2018.



وبحسب مجلة فوغ "ارابيا"، قدّمت هدى النعيمي تصاميماً عمليّة من الأزياء التي تنوّعت بين الفساتين، المعاطف والعبايات، وحتى البنطلونات والتنانير التي اتسمت بالأسلوب الأنثوي والأناقة المبسّطة.



وقالت هدى النعيمي: "هي مجموعة من الملابس المريحة الفاخرة، وقعت في غرام الأسلوب الطاغي على هذه المجموعة، بين الخامة الصوفيّة المحبوكة التي استوردناها من اليابان، والأقمشة المقلّمة من اسبانيا، كل ذلك ساهم في إضفاء الانتعاشة إلى هذه المجموعة الشتويّة". وأضافت: "التصاميم في هذه المجموعة تتصف بالمرونة. يمكن أن ترتديها السيّدة مع الكعب العالي لإطلالة مسائية فاخرة، أو مع الحذاء الرياضي في النهار مع الحفاظ على بساطة التصميم وأناقته".



أسست المصممة هدى النعيمي علامة الأزياء الأولى فور عودتها من لندن في 2009 حيث درست تصميم الأزياء، وأطلقت عليها اسم "ملاك"، كان هدفها الأساسي هو تجديد العباية التقليديّة إلى رداء عصري يمثّل إطلالة السيّدة العربيّة في دبي. ركّزت على إعادة تعريف العباية حينها، انطلاقاً من الشكل العام وحتى التفاصيل الدقيقة.



تقول هذدى النعيمي: "هذه ليست إلا البداية، سترون المزيد من العلامة على الصعيد العالمي في 2019".



