بداية أسبوع نيويورك للموضة

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - مع انطلاق فعاليات ثاني أيام أسبوع نيويوك للموضة لموسم ربيع وصيف 2019، وقد لفتت نظرنا التصاميم المحتشمة والأزياء ذات القصات المحافظة التي سيطرت على منصات العروض بشكل أو بآخر، وبذلك تكون هذه التصاميم مثالية للمرأة الشرقية في مختلف مناسباتها الرسمية منها والكاجوال، واليك التفاصيل.



من أبرز عروض يوم أمس عرض "رالف لورين" حيث كان غنياً بالتفاصيل الابداعية المميزة، وتمحورت الفكرة الأساسية للعرض حول الحضارة الأمريكية والتي بالرغم من تاريخها الذي يعتبر قصيراً نسبياً غير أنها غنية بالكثير من المحطات اللافتة، فشاهدنا في المجموعة التصاميم التي استوحيت من الهنود الحمر، ومن رعاة البقر، كما من اللباس المدرسي الخاص بالنظام الأمريكي، ومثل العادة ادمجت الأزياء النسائية مع الرجالية وتنوعت الأقمشة والألوان بشكل لافت.



حضر العرض مثل العادة عدد كبير من النجوم والنجمات وقد تألقوا بتصاميم الدار اللافتة، ونذكر منهن "بلايك لايفلي التي اختارت بدلة باللون الأسود، و"روزي هنتيغتون وايتلي التي اختارت فستاناً باللون الأبيض، و"جيسكا تشاستين" التي اختارت فستاناً من التول باللون الأصفر.



لم يعد من الغريب مشاهدة التصاميم الشرقية في عروض دار "توري بورتش" فمؤسسة الدار تعشق هذه الحضارة الغنية وكثيراً ما تستوحي منها أفكار لمجموعاتها، وهذا الموسم لم يكن باستثناء، حيث غلبت على التصاميم القصات الواسعة والفضافة وشاهدنا الجلابيات والعبايات التي زينتها بعض اللمسات العصرية، كما كان هنالك احساس رياضي وعملي ترافق مع التصاميم.ترافقت التشكيلة بمجموعة غنية من الاكسسوارات المميزة التي تنوعت بين شنط اليد، والأحذية الرياضية الملونة منها أو ذات اللون الأبيض، اضافة الى المجوهرات اللافتة والنظارات الشمسية والقبعات.



من بين العروض المميزة التي تابعناها أيضاً كان عرض دار "مونس" وقد تمحورت فكرة العرض بشكل أساسي حول البحر والبحارة فشاهدنا الطبعات التي استوحيت من السلاسل المعدنية الخاصة بالسفن، كما شاهدنا الأقمشة المزينة بالخطوط الملونة، وكل ذلك كان في اطار اللباس المريح والعملي والمثالي للمشاوير اليومية.



في الصورة : تصميم لتوري بورتش