بينيلوبي كروز تزور دبي باطلالة من جاكيموس

اطلت النجمة الاسبانية بينيلوبي كروز علي السجادة الحمراء في دبي مرتدية ثوبا ابيضا من تصميم الفرنسي جاكيموس حيث اخيرا خضعت لارتداء هذا الثوب المبهج من مجموعة ازيائه المسماة " السوق" ..وهي بذلك تحذو حذو كيم كارديشيان و ايميلي راتاجكوفيسكي و كيندال جينيريت.



وتقول مجلة فوج ان النجمة الاسبانية تقوم حاليا بزيارة دبي للاحتفال بافتتاح بوتيك كاربيسا في لوك جديد مرتدية ثوبا احادي اللون ينتمي لمجموعة ازياء خريف و شتاء 2018- 2019 من مجموعة السوق لجاكيموس.



و استكملت كروز مظهرها المبهج بهذا الفستان الراقي المزود بحزام من نفس القماش بارتداء صندل و حقيبة صغيرة تحمل علامة كاربيسا .



و علي صعيد اخر تقول فوج ان الاميرة للا مريم أميرة المغرب المعروفة باناقتها و التي لا تظهر الا بالعديد من القفاطين التقليدية الثرية بالزخارف اختارت تغيير إطلالتها المعتادة وارتداء سترة سوداء ضيقة عند الخصر وبنطلون قصير من مجموعة جاكيموس لربيع 2018. في الواقع، بدا شغف المصمم بهذا البلد الشمال إفريقي جلياً في مجموعته لخريف 2018 التي عرضها خلال أسبوع الموضة في باريس و التي مزيجاً من الفساتين الناعمة، والمفصلة، التي تلتف حول القوام، وعدداً من تصاميم الجمبسوت المموجة التي تشبه القفاطين، والتي تناسب تماماً خزانة أزياء الأميرة الأنيقة للا مريم.



https://www.facebook.com/VogueParisEN/photos/a.182886128536846.1 073741828.156145164544276/1015066801985437/?type=3&theater