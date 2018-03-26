هكذا احتفلت سواروفسكي بعيد الأم في الرياض

انسامد - 26 مارس / اذار - بمناسبة عيد الأم، أقامت دار سواروفسكي Swarovski حفلًا مميزًا في قاعة أوشا في العاصمة السعودية، بالتعاون مع مدوّنتي الموضة سوسن وبشرى.



وتخلّل الحفل أنشطة متنوعة، من بينها ورشة عمل لتصميم تيجان من الورود، بالتعاون مع شركة زهرة الربيع (Spring Rose)، كل ذلك في أجواء موسيقية رائعة.



7 تنسيقات جريئة لطلّتك هذا الصيف وقد عُرضت خلال الحفل مجموعة ربيع وصيف 2018 من دار سواروفسكي، حيث تمكّن الحضور من شراء القطع المفضّلة لديهم والمقترنة ببطاقة معايدة مزدانة بحبّات كريستالية، إضافة إلى تدوين قطعهم المفضّلة من المجموعة لفرصة المشاركة في سحب القرعة، التي انتهت بفوز ثلاث فائزات.



صور .. البنطلون الواسع يعود من جديد يشار إلى أنّ سواروفسكي، التي تأسست في النمسا عام 1895، تعمل في مجال تصميم وتصنيع وتسويق الكريستال والأحجار الكريمة الطبيعية والاصطناعية، التي تتسم جميعها بالجودة العالية بالإضافة إلى المنتجات المصنَّعة المصقولة مثل: الحلي والاكسسوارات وقطع الإضاءة. هذا، وتتمتع شركة سواروفسكي، التي يديرها الجيل الخامس من العائلة حاليًّا، بحضور عالمي مع قرابة 3000 متجر في حوالى 170 دولة، وأكثر من 27000 موظف، وعائدات بلغت 2,7 مليار يورو في عام 2017.



