إيلي صعب يطلق مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس 2018

انسامد - 5 مارس / اذار - شهدت فعاليات أسبوع الموضة في باريس، عرض أزياء شتاء-خريف2018، بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.



ووفقا لموقع مصراوي، تميزت التصاميم باختيار الألوان الهادئة و البسيطة مثل الأسود، الموف الغامق، والأخضر الفاتح،والوردي، والنبيتي و استخدام الدانتيل في أغلب التصميمات، والأقمشة المنقوشة بالورد، مع وجود اكسسوارات عند منطقة الصدر، والأكتاف لتزيد من أناقة التصميم.



كما اعتمد "صعب" على البوت الجلد باللون النبيتي الموجود في غالب الفساتين، أو باستخدام ذات التطريزات الموجودة في التصميم.



