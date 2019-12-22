علامة تجارية تبدأ في طرح الملابس عبر الانترنت

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - بدأت العلامة التجارية Rougeri في طرح منتجاتها على شبكة الانترنت، لتقدم تشكيلة من الملابس المنسقة ليس فقط للفتيات والسيدات، ولكن لجميع أفراد الأسرة.



توفر العلامة التجارية ذات الذوق الرفيع والأنيق إمكانية العثور على نفس النموذج بنفس النسيج في تشكيلات مختلفة للرجال والنساء والأطفال وحديثي الولادة.



تضم المجموعة ملابس لخريف وشتاء 2019/2020، وتشمل المعاطف والملابس الخارجية والقمصان والسراويل والفساتين. يقول مؤسس المجموعة روبرتو روجيري أن العلامة التجارية "ولدت من الرغبة في تقديم إمكانية العثور على ملابس عالية الجودة للصغار والكبار.



