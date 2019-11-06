في كريمونا ملابس من المارشمالو

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين ثان - تقام الدورة 16 معرض الطعام المتميز و النبيذ الايطالية في الفترة من 9 الي 12 نوفمبر في ارض معارض كريمونا فيير تحت عنوان "الفستان ذو الطعم اللذيذ "..



و هو عبارة عن عرض لملابس يمكن تناولها حرفيا و اكلها..صنعت المصممة انجيلا كولوسيمو هذه الملابس بمكونات سكرية مثل المارشمالو والبونبون و الشوكولا و منها ايضا ما هو مالح مثل العيش و المخبوزات المملحة ولد المشروع بسبب الحاجة إلى توصيل رسالة اجتماعية ضد الصورة الهشة للنماذج والمثل الأعلى للنحافة و اعتبارها رمزا للجمال الذي تروج له وسائل الإعلام.



يقدم المعرض 2000 منتج محلي و حرفي و في العام الماضي سجل 30 الف زائر.



