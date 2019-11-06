Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - عروض أزياء
في كريمونا ملابس من المارشمالو
    انسامد - 6 نوفمبر - تشرين ثان - تقام الدورة 16 معرض الطعام المتميز و النبيذ الايطالية في الفترة من 9 الي 12 نوفمبر في ارض معارض كريمونا فيير تحت عنوان "الفستان ذو الطعم اللذيذ "..

    و هو عبارة عن عرض لملابس يمكن تناولها حرفيا و اكلها..صنعت المصممة انجيلا كولوسيمو هذه الملابس بمكونات سكرية مثل المارشمالو والبونبون و الشوكولا و منها ايضا ما هو مالح مثل العيش و المخبوزات المملحة ولد المشروع بسبب الحاجة إلى توصيل رسالة اجتماعية ضد الصورة الهشة للنماذج والمثل الأعلى للنحافة و اعتبارها رمزا للجمال الذي تروج له وسائل الإعلام.

    يقدم المعرض 2000 منتج محلي و حرفي و في العام الماضي سجل 30 الف زائر.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    بومبي:احتفال بالحصادو النبيذ

    ألبوم الصور