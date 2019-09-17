كندا جوز تنشئ محلا للملابس في ميلانو

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - انشأت العلامة التجارية الكندية كندا جووز متجرا في مدينة ميلانو باسم الغرفة الباردة حيث تصل الحرارة فعليا الي 25 تحت الصفر و ذلك لاختبار السترات التي تنتجها و لمعرفة مدي صلاحيتها للظروف الجوية القاسية .



تأسست العلامة التجارية في تورنتو عام 1958 و اتخذت شعارها " الحياة في العراء" و جندت لحملتها كل من الفنانة أليس باسكيني ، والدليل جياي تشاو واللاعب جوردين توتو.



قامت أليس بعمل الجرافيتي الخاص للدعاية للعلامة التجارية من خلال الرسم و الكتابة على الجدران في كافة الشوارع الصغيرة بالمدينة .



يعد جياي تشاو ، وهو دليل استكشافي من بولاري وُلد في بكين ، ثاني أبطال القصة ، في حين خصص جوردين توتو ، بطل في رياضة هوكي الجليد السابق و قد كرس وقته منذ أن ترك الرياضة الاحترافية للتحدث إلى المجتمعات الأصلية لعمل الدعاية لكندا جووز.



يقوم بادارة المشروع المخرج يانسن باورز الذي تم اختياره لمهرجان كان السينمائي هذا العام لعرض فيلمين وثائقيين .



تستخدم الغرفة باردة" لاختبار منتجات العلامة التجارية بتدريج درجات الحرارة حتي يصل إلى -25 درجة و هكذا يكون أول متجر إيطالي ، يفتح في شارع 10 فيا ديللا سبيجا في ميلانو.



