ميلانو:البدء بعروض ازياء برادا و الختام جوتشي

انسامد - 30 يوليو - تموز - اعلنت غرفة الموضة في وقت سابق من هذا
الشهر: ان تقويم أسبوع الموضة في سبتمبر 2019 هو الأكثر توازناً ،
بفضل القائمة التي كان قد تم إعدادها و تضم الأسماء الكبيرة في
عالم الازياء الإيطالية..
و قد تم اعدادها بطريقة معينة "للحفاظ علي التوازن في جميع أيام
أسبوع الموضة بهدف الاستفادة من النظام بأكمله وباهمية مدينة
ميلانو .
وللاطلاع على الجدول الزمني المؤقت لعروض الأزياء التالية ، مع بعض
المستجدات الأخرى ، مثل ظهور بيتر بيلوتو ، بوس و سيمونا
مارزيالي الحاصلة علي جائزة هوز لعام 2018 و دروم و شوتينج كيو.
في الواقع ، سيكون برادا هو الذي سيطلق الحدث الكبير في فترة ما
بعد ظهر يوم الأربعاء 18 سبتمبر . وو سيتم الإبقاء الخبراء في
ميلان حتى آخر اسبوع الموضة خاصة ان جوتشي سيقدم عروضه يوم الاحد
22 سبتمبر .
في نفس اليوم ، في الصباح ، وهي المرة الأولى سيعرض هوجو بوس وفي
المساء ، ستقدم الجوائز علي السجادة الخضراء ، جوائز الأوسكار
للأزياء المستدامة ، والتي ستنهي الأسبوع.