ميلانو:البدء بعروض ازياء برادا و الختام جوتشي

انسامد - 30 يوليو - تموز - اعلنت غرفة الموضة في وقت سابق من هذا الشهر: ان تقويم أسبوع الموضة في سبتمبر 2019 هو الأكثر توازناً ، بفضل القائمة التي كان قد تم إعدادها و تضم الأسماء الكبيرة في عالم الازياء الإيطالية..



و قد تم اعدادها بطريقة معينة "للحفاظ علي التوازن في جميع أيام أسبوع الموضة بهدف الاستفادة من النظام بأكمله وباهمية مدينة ميلانو .



وللاطلاع على الجدول الزمني المؤقت لعروض الأزياء التالية ، مع بعض المستجدات الأخرى ، مثل ظهور بيتر بيلوتو ، بوس و سيمونا مارزيالي الحاصلة علي جائزة هوز لعام 2018 و دروم و شوتينج كيو.



في الواقع ، سيكون برادا هو الذي سيطلق الحدث الكبير في فترة ما بعد ظهر يوم الأربعاء 18 سبتمبر . وو سيتم الإبقاء الخبراء في ميلان حتى آخر اسبوع الموضة خاصة ان جوتشي سيقدم عروضه يوم الاحد 22 سبتمبر .



في نفس اليوم ، في الصباح ، وهي المرة الأولى سيعرض هوجو بوس وفي المساء ، ستقدم الجوائز علي السجادة الخضراء ، جوائز الأوسكار للأزياء المستدامة ، والتي ستنهي الأسبوع.



