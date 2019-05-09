ملابس الستينات في معرض بالمتروبوليتان

انسامد - 9 مايو - ايار - يفتتح مساء اليوم و لمدة ثلاثة شهور المعرض الكبير لمعهد الملابس بالمتروبوليتان .



وفي تقديمها للحدث قالت سوزان سونتاج في مقالة بعنوان "ملاحظات على المعسكر" لعام 1964 ،حيث اشارت سونتاج الي ان السمة المميزة لهذه الحقبة هي "روح البذخ فيمكنك ان تشاهد امرأة ملفوفة في ثوب مصنوع من ثلاثة ملايين ريشة.



سيسير الضيوف و عددهم 600 شخص علي سجادة حمراء و قد يسبق هذا الحدث في اهميته الاوسكار و سيطلق علي المعرض اسم " كامب: ملاحظات علي الموضة.



و يقول اندرو بولتون المحافظ هناك الكثير من كل شئ ..كتير جدا من الريش ..كثر جدا من الفرو ..كثير جدا من الترتر..كل هذا يعمل علي تخريب الواقع و لكنه يعكس كذلك كرما مبالغا فيه في استخدام الاشياء.



و يقول رئيس قسم التصمصم لدي جوتشي اليساندرو ميشيل احد العاملين علي اقامة المعرض " ليدي جاجا و هاري ستايل و سيرينا ويليامز يعلموننا انه من الاهمية بمكان الشعور بالحرية من خلال الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا ".



