ملابس بحر 2019 بكل الاشكال و تناسب كافة الاذواق

انسامد - 14 مارس - اذار - يقام في قلعة باسو بفلورنسا حدثا يدعي ماريداماري و يدور حول الازياء المستخدمة علي الشاطئ ومايوهات صيف 2019 و هو الحدث الافضل لعرض ملابس البحر المتوفرة في الاسواق الايطالية و الذي يجمع كل عام اكثر من 250 عارض من الماركات التجارية بداية من الاكثر شهرة الي الناشئة منها .



اول شكل لملابس للبحر المنتشرة تلك المطبوعة بالنباتات وهي تعتبر ترنيمة الطبيعة التي تسحبنا من ايدينا نحو جنة الحياة و تتميز القصات بالنعومة وتستخدم الخطوط الاكثر حميمية و الاقمشة مزينة بالرسومات و صور النباتات والازهار و الفواكه و اوراق الشجر .



ياتي بعد ذلك تلك الملابس التي لا تحكمها ايه قواعد الفن التجريدي البحت فهناك الرسوم و العلامات و الاشكال الغير محددة و غير معروفة فهي طرق جديدة للتعبير.



و هناك ايضا ملابس ذات القصات جديدة مع مداخل و ظلال جديدة يبدو الجسم بداخلها كما لو كان يتخذ شكلا جديدا حيث ان النسيج لا يحترم النقوش ...فتحات..قصات..جرافيك... جيئة و ذهابا علي المايوه ..ببساطة او جرأة يعكس الطاقة الايجابية التي يمنحها لمن ترتديه فهو يتأرجح من اقصي الرومانسية و الكلاسيكية الي الروح الاكثر رياضية ..



من ملابس الشاطئ المنتشرة ايضا تلك ذات الطابع البدوي القادمة من شمال افريقيا و الشرق الاوسط يجمع ثقافات متباعدة مستخدما الوانها الدافئة وخطوطها العريضة الاكثر حميمية .



