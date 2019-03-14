ملابس بحر 2019 بكل الاشكال و تناسب كافة الاذواق

انسامد - 14 مارس - اذار - يقام في قلعة باسو بفلورنسا حدثا يدعي
ماريداماري و يدور حول الازياء المستخدمة علي الشاطئ ومايوهات صيف
2019 و هو الحدث الافضل لعرض ملابس البحر المتوفرة في الاسواق
الايطالية و الذي يجمع كل عام اكثر من 250 عارض من الماركات
التجارية بداية من الاكثر شهرة الي الناشئة منها .
اول شكل لملابس للبحر المنتشرة تلك المطبوعة بالنباتات وهي تعتبر
ترنيمة الطبيعة التي تسحبنا من ايدينا نحو جنة الحياة و تتميز
القصات بالنعومة وتستخدم الخطوط الاكثر حميمية و الاقمشة مزينة
بالرسومات و صور النباتات والازهار و الفواكه و اوراق الشجر .
ياتي بعد ذلك تلك الملابس التي لا تحكمها ايه قواعد الفن التجريدي
البحت فهناك الرسوم و العلامات و الاشكال الغير محددة و غير معروفة
فهي طرق جديدة للتعبير.
و هناك ايضا ملابس ذات القصات جديدة مع مداخل و ظلال جديدة يبدو
الجسم بداخلها كما لو كان يتخذ شكلا جديدا حيث ان النسيج لا يحترم
النقوش ...فتحات..قصات..جرافيك... جيئة و ذهابا علي المايوه
..ببساطة او جرأة يعكس الطاقة الايجابية التي يمنحها لمن ترتديه
فهو يتأرجح من اقصي الرومانسية و الكلاسيكية الي الروح الاكثر
رياضية ..
من ملابس الشاطئ المنتشرة ايضا تلك ذات الطابع البدوي القادمة من
شمال افريقيا و الشرق الاوسط يجمع ثقافات متباعدة مستخدما الوانها
الدافئة وخطوطها العريضة الاكثر حميمية .