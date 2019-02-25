حوالي 3000مشارك في معرض بولونيا لمستحضرات التجميل

انسامد - 25 فبراير - شباط - بدأ العد التنازلي لمعرض بولونيا الدولي لمستحضرات التجميل 2019 و الذي سيفتح ابوابه من 14 الي 17 مارس القادم و سيضم كافة مستحضرات التجميل للبشرة و الشعر و المنتجات المستخدمة في المنتجعات الصحية .



و يضم المعرض هذا العام 2947 عارض يمثلون 70 بلد بالاضافة الي اكثر من 250 الف خبير محترف متواجدين يوميا خلال فترة العرض.



و علي هامش المعرض ستخصص مساحات للمنتجين المختلفين لادوات التجميل وسلاسل التوريد و آلات التعبئة والتغليف والابتكارات اللوجيستية لكافة المتنافسين في هذا المجال ..وسيتم كذلك تخصيص جناح خاص لمنتجات العطور كوزمو بيرفيموري في الفترة من 15 الي 18 مارس و سيتواجد ايضا في اطار المعرض متخصصين العناية بالبشرة و مراكز التجميل للشعر و الاظافر .



كما سيتم تنظيم 30 ندوة مناقشات و تحليلات كذلك ستكون هناك عروض مباشر بحضور 150 خبير دولي محترف في مجال التجميل سيقدمون خبراتهم في هذا المجال.



ويقول ريناتو انكوروتي رئيس شركة كوزمتيكا ايطاليا ان صناعة مستحضرات التجميل الايطالية تبلغ درجة عالية من الامتياز خاصة بالنسبة للتطور النكنولوجي الذي تعكسه ..وكما تشير الارقام الي قدرة منتجاتنا علي المنافسة بقوة ففي عام 2018 احرزت هذه المستحضرات مكاسب تعادل 2 في المائة بمعني 11.2 مليار يورو كما زادت الصادرات بنسبة 3.5 في المائة بقيمة 4.8 مليار يورو...و سيعمل هذا المعرض مرة اخري علي التاكيد علي قدرة منظومة صناعة التجميل الايطالية علي منافسة مثيلاتها الاجنبية .

