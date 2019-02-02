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موضة - عروض أزياء
فساتين زفاف ال"سموكينج" لها أيضا
سروال من الحرير وصديري من الدانتيل
    أنسامد - 2 فبراير/ شباط/ - كشف عرض الأزياء الخاص بفساتين الزفاف" RomeSposa 2019 الذي نظم في روما أن إرتداء "السموكينج" ليس فقط قاصرا على الرجال ولكنه أيضا للعروس.

    في سروال أبيض من الحرير الضيق الذي يبرز أنوثة وجمال العروس وصديري من الدانتيل الرائع، سارت عارضات الأزياء على الممشى ممسكن الورود في عرض غير تقليدي .

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    صنع في إيطاليا ، يسجل رقما قياسيا بلغ 42 مليار يورو على طاولات الطعام في العالم

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