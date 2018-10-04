شانيل ينقل اجواء البحر الي منصات اسبوع باريس للموضة

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - قدم أسبوع الموضة في باريس موديلات متنوعة و متباينة ترضي كافة الاذواق .



و من اكثر العروض ابهارا ذلك الذي قدمه بيت ازياء شانيل حيث نقل اجواء الشواطئ و البحر الي الجمهور و ظهرت العارضات بملابس صيفية تضعن البرانيط و احيانا حفاة علي الرمال ..



السراويل واسعة الأرجل من بين أساسيات العروض في باريس، حيث في عرض شانيل على الشاطئ، كانت عارضة الأزياء ترتدي الجينز واسع الساق على ملابس السباحة أحادية اللون غير متماثلة.



كذلك ظهرت المعاطف في كل مكان على المنصات، وكانت غير رسمية وفضفاضة، مثلها مثل سترة صوفية، بدلا من ربطها بإحكام حول الخصر.



اما بيت ازياء كلوي فقدحافظ على تراثه لكونها العلامة التي تُظهر ما سترتديه النساء الفرنسيات، حيث لا يزال يصمم التنورات الميدي، والتنورة الضيقة الممدودة، ونشاهد أيضا هيرمس، حيث ظهرت التنورة الضيقة مع الحذاء المسطح.



ويعد نهاية أسبوع الموضة في باريس، المحطة الأخيرة في شهر أسبوع الموضة، وهو ما يعني أن الوقت حان للتركيز على المحتوى، ويجب أن نبدأ مع دار أزياء سيلين الذي قدم عرضا مثيرا للاهتمام فقدم تصاميمه ذات اللمسة الذكورية بشكل أنيق. امادار "بيلنجيكا"، فكانت عروضها واحدة من الأفضل هذا الأسبوع، لانها صنعت في هذا الموسم، المعاطف والفساتين المخملية الفضفاضة، وأيضا البناطيل والمعاطف المربوطة والقمصان مع البناطيل التي حين تتشابك مع بعضها تبدو بمظهر البدلة.



وجمّع المخرج الثاني في دار أزياء جيفنشي القميص الكاكي مع الكتافات والأكمام الواسعة ذات أكمام السوار مع البنطال المرتفع ذي اللون الأزرق المرصع، وأحذية الكعب العالي، ويبدو هذا شيئا متوقعا حيث التوازن المثالي بين الاتزان والطاقة.



ارتدت غالبية الجمهور في معظم العروض النهارية هذا الموسم الأحذية الرياضية، وهو نوع من التطور، وقبل عقد من الزمان كان الكعب العالي هو الأمر السائد، إذ ترتديه من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.



وتستمر عروض الأزياء في إظهار طريق الموضة حيث الأحذية المسطحة هي الاتجاه السائد في فالنتينو، وكذلك الحذاء صاحب الرقبة الضيقة والعميقة، وهذا مناسب للمساء.



