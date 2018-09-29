أزياء للممتلئات: فساتين من أسبوع الموضة بنيويورك

أنسامد - 29 سبتمبر /أيلول/ - ضمن أسبوع الموضة بنيويورك قدّم المصمم كريستيان سيريانو Christian Siriano تصاميم أزياء للممتلئات، ضمن مجموعته الجديدة من أزياء ربيع 2019 ، وكالعادة جاءت التصاميم لتحاكي جميع الأذواق، والأحجام.



وقد خصّص سيريانو قسماً كبيراً من عرضه لـ أزياء للممتلئات ، اللاتي شكلن السواد الأعظم من حضور عرضه ضمن أسبوع الموضة بنيويورك.



على مدرج العرض تابعنا سلسلة رائعة من الفساتين النهارية والمسائية طغت عليها طبعات الزهور وطبعة النمر leopard prints التي زينت عددا من الفساتين الحريرية.



وبما أننا نتحدث عن تصاميم أزياء للممتلئات، كان لابد من فرد مساحة كبيرة لظلال الألوان الداكنة، ونجح المصمم الأمريكي في مزج الأسود بالأزرق الداكن، فأعجبتنا الإطلالة التي نسق بها التيشيرت الأسود المطبع بالأبيض مع تنورة High Low زرقاء مزدانة بالريش الناعم.



