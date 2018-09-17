بداية اسبوع الموضة في لندن

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - أسدل الستار على أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2019 بعد أن أنهى ثمانية أيام صاخبة وحافلة بالجديد على صعيد الثياب والأكسسوار ,وها هي الأنظار تتوجه إلى أسبوع لندن للموضة الذي بدأ عروضه التي تستمر على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 150 مصمم ودار أزياء وأكسسوار عالمية وبعد أن حشدت له لندن كل طاقاتها واستعدت بفريق من خيرة مصمميها ممن سيتقاسمون عروض هذه الأيام ومنهم اماندا وايكلي- اوسمان - جاسبار كونران - هاوس اوف هولاند - جوليان ماكدونالد - سيمون روشا - روكساندا - بيربيري و ايرديم . كما ستشارك المصممة فيكتوريا بيكهام لأول مرة في أسبوع بلدها بعد ان دأبت على المشاركة في أسبوع نيويورك للموصة منذ أن بدأت رحلتها مع التصميم تاركة الغناء وراء ظهرها .



وفي صباح اليوم الأول من أسبوع لندن للموضة كان الجو غائماً ولكن دون زخات مطر , ووقف الجمهور في طوابير طويلة بانتظار الدخول , وكالعادة فان العروض الأولى كانت هادئة وبطيئة الايقاع .



ومن أبرز المصممين الذين شاركوا في عروض اليوم الأول من أسبوع الموضة في لندن بورا اكسو و الذي قدم مجموعة لا تخلو من تأثيرات بلده الأصلي تركيا , خاصة في اختيار الألوان الشرقية ذات النقوش المتداخلة والتركيز على غطاء الشعر . وقد دعته الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر بيكنغهام تقديراً لمساهمته الكبيرة في عالم الموضة في بريطانيا .



كما شاركت في العرض جيمي واي هيونج التي قدمت عرضاً شبابياً طغت عليه الخامات القطنية واللماعة المطبّعة والمنقوشة وكانت الثياب عملية وسهلة التنسيق مع كثير من القطع التي تصلح للمشاوير النهارية .



كذلك شارك المصمم ريشارد مالون و الذي سافر إلى كثير من بلدان الشرق وتأثر بثقافاتها وهذا ما يظهر واضحاً في هذه المجموعة خاصة في الطريقة المميزة في التعامل مع الخامات وصباغتها يدوياً وفي الجرأة في اختيار الألوان .



كما شاركت في العرض ريان لو المصممة المولودة في هونغ كونموضوعاتحكايات الأطفال واستلهمت منها الخطوط البسيطة و القصات المرحة مع التركيز على اللون الوردي بتدرجاته وكانت ناجحة في اختيار الخامات القطنية الناعمة والدانتيلا , وحملت عارضاتها حقائب من القماش وانتعلن الأحذية مرتفعة الساق ( بوت) .



