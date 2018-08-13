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موضة - عروض أزياء
باقات ورود تزين تصاميم ما قبل خريف 2018
    انسامد - 13 اغسطس / اب / - قدمت دور الازياء فساتين مطبوعة بالورود تميزت بالالوان المتنوعة في مجموعة ازياء ما قبل الخريف 2018.

    فاذا كنت ممتلئة القوام تناسبك مجموعة الازياء الخاصة بكارولينا هيريرا ذات الطبعات الصغيرة و يفضل ان تكون بدرجة متناغمة مع اللون الاساسي للفستان .

    اما صاحبات القوام علي شكل الساعة الرملية و الذي يتميز بنحافة الوسط مقارنة بالصدر و الارداف يمكنهن اختيار فستان من مجموعة راشيل زوي و يتميز بقصته المحددة للخصر و ياقة V تعمل علي تنحيف الصدر و الجونلة الفضفاضة التي تعمل علي اخفاء الاجناب المكتنزة.

    لصاحبات القوام الذي يشبه ثمرة الكمثري هناك فستان من تصميم دار ليلا روز المميز بقصته الانسيابية علي القوام و اكمامه علي شكل جرس فهو يزيد من عرض الاكتاف و يخفي امتلاء الا جناب.

    و في النهاية اذا كنت تعانين من امتلاء الجزء العلوي فيمكنك اعتماد كارديجان اسود خفيف او بليزر قصير مع الفستان المطبوع لتنحيف منطقة الصدر و الاكتاف.

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