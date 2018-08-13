باقات ورود تزين تصاميم ما قبل خريف 2018

انسامد - 13 اغسطس / اب / - قدمت دور الازياء فساتين مطبوعة
بالورود تميزت بالالوان المتنوعة في مجموعة ازياء ما قبل الخريف
2018.
فاذا كنت ممتلئة القوام تناسبك مجموعة الازياء الخاصة بكارولينا
هيريرا ذات الطبعات الصغيرة و يفضل ان تكون بدرجة متناغمة مع اللون
الاساسي للفستان .
اما صاحبات القوام علي شكل الساعة الرملية و الذي يتميز بنحافة
الوسط مقارنة بالصدر و الارداف يمكنهن اختيار فستان من مجموعة
راشيل زوي و يتميز بقصته المحددة للخصر و ياقة V تعمل علي تنحيف
الصدر و الجونلة الفضفاضة التي تعمل علي اخفاء الاجناب المكتنزة.
لصاحبات القوام الذي يشبه ثمرة الكمثري هناك فستان من تصميم دار
ليلا روز المميز بقصته الانسيابية علي القوام و اكمامه علي شكل جرس
فهو يزيد من عرض الاكتاف و يخفي امتلاء الا جناب.
و في النهاية اذا كنت تعانين من امتلاء الجزء العلوي فيمكنك اعتماد
كارديجان اسود خفيف او بليزر قصير مع الفستان المطبوع لتنحيف منطقة
الصدر و الاكتاف.