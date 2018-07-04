ايلي صعب يعرض في باريس مجموعته لشتاء2018/ 2019

انسامد - 4 يوليو / تموز - يعرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب اليوم في باريس مجموعته الخاصة بشتاء 2018 / 2019 من الهوت كوتير .



استخدم صعب في مجموعته كافة الالوان بدئا بالوان الباستيل : الروز و البيستاش و البيبي بلو..كما استخدم ايضا الاسود و الاوكسيديه في موديلات حالمة تتميز بالجزء الاسفل من التل ..حيث تشبه اميرات الاحلام.



كما استخدم ايضا الوان الذهبي و النبيتي و الفضي بموديلات ناعمة و اقمشة غنية بالتطريز .



إيلي صعب (ولد عام 1964 في بيروت)هو مصمم أزياء لبناني، برزت موهبته عندما كان في التاسعة كان يقص الستائر وقماش الموائد لصنع فساتين لشقيقاته وكان يرسم الفساتين على الورق. عندما أصبح عمره سبعة عشر بدأ دراسة الأزياء في باريس، وعاد إلى لبنان عام 1982 وافتتح مشغلاً في بيروت، وقدم أول مجموعة في كازينو لبنان. و في عام 1997 قدم أول مجموعة خاصة به خارج لبنان في إيطاليا وهو أول مصمم أزياء عربي يعرض في أسبوع الموضة في روما. وأطلق خطاً للملابس الجاهزة في ميلانو، وانتقل بعد ذلك إلى باريس وبدأ بتقديم الخياطة الرفيعة والملابس الجاهزة في أسبوع الموضة. في عام 2002 ارتدت الممثلة هالي بيري فستان من تصميم صعب في حفل جوائز الأوسكار وفازت بجائزة أفضل ممثلة, وأصبح ايلي صعب يصمم للكثير من النجمات في هوليوود والعالم.



