البليزرات والبدل النسائية الفضفاضة هي الأكثر انتشارا

أنسامد - 18 يونيو/حزيران - البدل النسائية الواسعة والبليزرات الفضفاضة أو الـ Oversized أصبحت منتشرة في كل مكان مؤخرا! فقد رأينها بكثافة في مهرجان كان السينمائي وإن كنتم من متابعي مدوني الموضة على إنستجرام فبالتأكيد رأيتم البدلة الوردي الفضفاضة كثيرا جدا وكذلك البليزرات الطويلة التي تشبه الفساتين، مما يؤكد أن هذه الصيحة ستظل مستمرة معنا طوال العام! هذا الصيف، جربي الستايل الواسع في البدل أو البليزرات بخامات خفيفة ولا تخشي الاتجاه لستايلات أكثر جرأة مثل الألوان الصريحة كالأحمر والوردي -فهما من أهم صيحات صيف 2018 أو كوني مميزة بارتداء البليزر الواسع بنقش الكاروه كالفستان.



أما في الشتاء، فاختاري خامات ثقيلة من البدل النسائية والبليزرات الواسعة لتكوني مواكبة لخطوط الموضة.



