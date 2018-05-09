بيت ازياء شانيل يقدم عرض لابوزا

انسامد - 9 مايو / ايار - قدم كارل لاجرفيلد عرضه لخريف و شتاء 2018/2019 الذي اطلق عليه اسم لابوزا في الجراند باليه في باريس مع سفينة ضخمة في الخلفية و كانت العارضات تمر و كانها علي رصيف الميناء فهي عروض مستوحاة من البحار خاصةوان كل العارضات كن ترتدين بيريهات كما لو كن علي وشك الصعود علي متن السفينة.



وفقا للموقع الرسمي لبيت ازياء شانيل فقد قدم لاجرفيلد 88 موديلا ساد فيها اللون الازرق بجدارة و تقاطع في احيان كثيرة مع الابيض بالاضافة للزهري و الوان الباستيل كما استخدم قماش التويد و القطن و الجورجيت و الكريب دو شين و الحرير و الشيفون المطبوع المرصعة بالترتر و التطريز الهادئ بالاضافة للكروشيه ..و لكنها كلها تبدو و كانها كلاسيكية يجمعها خط مشترك " المارينز البحري " .



في الافتتاح كانت العارضات ترتدين السترات البيضاء مع بنطلونات مخططة تحمل اسم العرض لابوزا مع بيريهات بالاضافة الي جوارب بيضاء مع احذية رياضية و احزمة .



اما فيما يتعلق بمكياج العارضات فقد كان خلاقا و مبدعا فقد اعاد احياء العيون السموكي او المدخن و الذي كان سائدا منذ 10 سنوات ، فقد كان التركيز قويا علي العيون باستخدام اللون الازرق مع الاسود لاعطاء نظرة عيون محددة و عميقة كما كان الحال في اغلب العروض الاخيرة التي اعلنت نهاية الاهتمام بالجمال المباشر .



جاءت ملابس السهرة ما بين اللونين الابيض و الاسود من قماش الكريب دو شين بالاضافة الي فساتين و تنورات طويلة من الشيفون المنقوش .



اما الاكسسوارات فهي من شانيل الممزوجة بأنماط بحرية ، مع نظارات شمسية مستديرة ، وقفازات مكشوفة الإصبع من جلد مضفر بلونين ، وشنط صغيرة على شكل عوامة ، وسلاسل طويلة وأحزمة لؤلؤ.

