الحجاب على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو

انسامد 26 فبراير/ شباط - ظهر الحجاب في فعاليات أسبوع الموضة لموسم خريف، وربيع 2018-2019 في مدينة ميلانو الإيطالية، والذي كان حافلًا بالتصاميم المميزة والأفكار المبتكرة.



ووفقا لموقع مصراوي، ظهرت موضة الحجاب علي منصات العروض العالمية، لماركات عالمية مثل إيميليو، وماكس مارا، وبوتشي، ودار برادا للأزياء.



استوحت التصاميم من المرأة العاملة ذات الطابع الأنثوي، والألوان الهادئة البسيطة مثل الرمادي، والموف الغامق، التي تناسب أجواء الخريف، مع استخدام الأكسسوارات لإطلالة أنيقة.



يقام حاليًا أسبوع الموضة في ميلانو، بمشاركة أشهر مصممي وعارضي الأزياء العالميين، من بينهم جيجي حديد وفيتوريا سيرتيني، وجريس إليزابيث، ومن بين العارضات المشاركات عارضة هولندية من أصول مصرية.



أطلت العارضة الهولندية إيمان همام، بجسدها الممشوق، في عرض دار "فيرساتشي"، بفستان جلدي أسود اللون، وإكسسوارات نحاسية، مع شعرها الكيرلي، مما جذب الأنظار لها، حسبما أفاد موقع مجلة "فوج" المعنية بالموضة.



ووفقا لموقع مصراوي، "إيمان" هولندية الجنسية والمولد، إلا أنها من أصول مصرية من ناحية والدها، ومغربية من ناحية والدتها.



وبدأت حياتها المهنية من خلال وكالة CODE الهولندية، ثم حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها عام في عرض دار أزياء Givenchy.



وسبق لإيمان الظهور على أغلفة مجلة "فوج" العالمية، بنسخ أخرى كالفرنسية والإيطالية والأمريكية.



