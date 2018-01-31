فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية

انسامد - 31 يناير / كانون ثاني - برزت خلال عروض أسبوع باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2018 الكثير من الصيحات التي يمكنك اعتمادها لإطلالة عصرية، شبابية، وفي الوقت نفسه أنيقة.



ومن أبرز هذه الصيحات لفتتنا فساتين الكشكش التي زيّنت معظم المجموعات، أبرزها كان فستان الكشكش الأسود الذي قدمته دار شانيل، وفستان الكشكش باللون البرونزي الذي قدّمته ألبيرتا فيريتي.



ومن المعروف أن صيحة الكشكش تزيد من أنوثة الإطلالات وتجعلك تبدين أشبه بأميرة من عالم الخيال. وقد أبدع المصممون وتفننوا في تقديم هذه الصيحة على مرّ العصور. فجاءت في بعض الأحيان ناعمة، يتلاصق القماش ببعضه بطريقة نشعره بأنه يشكّل طبقة واحدة. أو بطريقة ظاهرة وصاخبة بعض الشيء بحيث عمد المصممون إلى استخدام طبقات عريضة من الكشكش فوق بعضها البعض.



و كان هناك عرضٌ عصري الطابع سيطر على أزياء دار "Loewe" لربيع وصيف 2018 في أسبوع الموضة في باريس، حيث تميز بـ حقائب علاء الدين المصممة بأسلوب احترافي أنيق.



وتميزت الاطلالات في عرض Loewe بالراحة للمرأة العملية، والتنوع في ألوانها والدمج في ما بينها، حيث سيطرت الألوان الزاهية على العرض، كالزهري الناعم، والبيج، والأزرق الباهت.



أما الأقمشة المنسدلة والفضفاضة فكانت الأكثر ظهورًا، وعملت دار " Loewe" على إرضاء ذوق المرأة العصرية بأسلوب راقٍ يكشف أنوثتها ويزيدها أناقة.



