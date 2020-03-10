البوت اخر صيحات بيوت الازياء لربيع 2020

انسامد - 10 مارس - اذار - مع قرب حلول فصل الربيع، ستشهد ساحة الموضة ظهور جميع الاتجاهات الرئيسية التي شوهدت على المدرجات في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، بما في ذلك اتجاهات الأحذية الرئيسية، وليس هناك شك في أن هناك صيحات أخرى قد تظهر بشكل مفاجئ، لكن من خلال عروض المدرجات يمكنك معرفة إلى أين ستقودنا الموضة في الأشهر المقبلة.



مع ازدياد شعبية البوت العالي حتى الركبة خلال الأشهر الأولى من هذا العام، من المتوقع أن تحظى الإصدارات العالية فوق الركبة بشعبية واسعة خلال الربيع المقبل، خصوصا النمط الذي يشبه الجورب والذي يمكنك تنسيقه بسهولة مع فستان قصير او شورت برمودا أو تنورة ربيعية.



سيشهد هذا الموسم ظهورا قويا لطابع المينيماليست حتى عندما يتعلق الأمر بالكعوب كالميول وأحذية ماري جين مع تفاصيل مثل حلقات إصبع القدم والأربطة غير المتناظرة، أما لوحة الألوان فتقتصر فقط على الظلين الكلاسيكيين الأسود والأبيض.



