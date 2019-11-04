أزياء صديقة البيئة من الريش المعاد تدويره إلى الفراء

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين ثاني - في الوقت الذي تقدم فيه ستيلا مكارتني ، رائدة الأزياء الخضراء صديقة البيئة، بالتعاون مع هانتر ، أول أحذية مطاطية مستدامة ، تستعد لإطلاق الفراء البيولوجي الذ تم انتاجه بواسطة مكونات حيوية نباتية.



هذا وقد ظهرت أخبار أيضًا عن انتاج أول نسيج من الريش في العالم يتم إنتاجه بالكامل في إيطاليا بواسطة شركة المنتجات الطبيعية نيبي و الذي اصبح متاحا في الاسواق حاليا و هو عبارة عن ريش مصنوع بنسبة 100 في المائة من ريش معاد تدويره.



صنع القماش المكون من الريش و الذي يحمل اسم ثينوود ريسيكليه اي المعاد تدويره يعتبر حدثا هاما علي كافة الاصعدة و هو يؤكد اهتمام صانعيه بالمنتجات الطبيعية و التنمية المستدامة .



علاوة على ذلك ، تعكس المواد الجديدة نموذج إنتاج الاقتصاد الدوار، الذي يعتمد على إعادة استخدام المواد الخام ، مما يمدد دورة حياة المنتجات لإنشاء نظام فعال.



النسيج الجديد قائم علي فكرة "إعادة التدوير" ، وهذا يعني أنه يعطي حياة وقيمة جديدة لمنتج تم الاستغناء عنه ، مما يقلل من النفايات إلى الحد الأدنى ، ويستهلك القليل من الطاقة ويحدث أقل تأثير على البيئة حيث يتم غسل الريش و تعقيمه و اعادة استخدامه في المنتجات.

