نظارات شمسية جديدة بشكل مختلف للجنسين

أنسامد - 20 يوليو/ تموز - تعاونت شركة Hydrogen الإيطالية مع العلامة التجارية الايطالية Italia Independent لطرح مجموعة جديدة من النظارات الشمسية تناسب الجنسين.



تتميز مجموعة النظارات الشمسية الجديدة بالألوان والتباينات، كما أنها تعزز الروح الرياضية وتكنولوجية النظارات. وتم صنعها من الزجاج اللامع مع مظهر جانبي علوي بالأسود الذي يضمن - بالإضافة إلى العدسة الفضية - مجال رؤية أكبر.



وجاءت تلك التشكيلة لتجمع بين اللون الأسود اللامع والأصفر الفاتح مع عدسة خضراء عاكسة، كما أنها تتسم بعدسات ملونة وشعارات فضية.



تضم المجموعة ثلاثة موديلات أخرى من النظارات الشمسية الفاخرة تتماشي مع أسلوب الرياضيين.



