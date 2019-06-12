عرض ازياء سالفاتور فيراجامو في فلورنسامن 11 الي 14 يونيو

انسامد - 12 يونيو - حزيران - يقام في الفترة من 11 الي 14 يونيو الحالي عرض ازياء دار سالفاتور فيراجامو في فلورنسا في ساحة ديلا سيجنوريا أمام نافورة ديل نيتونو .



و قد اعيدافتتاح الميدان بعد عمليات ترميم تكلفت 1.5 مليون يورو قام بها دار الأزياء فيراغامو .. و يعد هذا هو أول عرض أزياء لصيف 2019 .



سيطر قوس قزح علي العرض بكل اللغات وهذا أيضًا اسم الموديل المبدع الذي صممه سالفاتور فيراغامو في عام 1938 للممثلة جودي جارلاند ، زوج من الصنادل مصمم من الجلد والفلين معا بألوان قوس قزح. سالفاتوري فيراغامو (5 يونيو 1898 - 7 أغسطس 1960) مصمم أحذية إيطالي و مؤسس شركة سالفاتوري فيراغامو آس.بي.أي. هاجر سالفاتوري فيراغامو إلى ولاية بوسطن الأميركيّة ليعمل في شركة لتصنيع الأحذية توجّه إلى كاليفورنيا وتحديداً إلى هوليوود حيث عرف شهرة ونجاحاً واسعاً بين أوساط المشاهير حيث كان الأبرز في تصليح الأحذية. بعد قضاء ثلاثين عاماً في الولايات المتحدة الأميركيّة، عاد فيراغامو إلى إيطاليا سنة 1927 حيث بدأ بتصميم وتنفيذ الأحذية التي كانت تباع لأغنياء ومشاهير إيطاليا، الأمر الذي أجبره على توسيع عمله سنة 1950 حيث أصبح يعمل لديه حوالي 700 حرفيّ. اشتهرت أحذية فيراغامو بكعبها العالي المميّز، وإلى جانب تصميمه وتصنيعه الأحذية، طوّر فيراغاموا ماركته لتشمل اليوم العطور، النظارات الشمسيّة، الحقائب والثياب .



