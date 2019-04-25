نظارات شمسية موديلات و خامات جديدة من بيرسول وراي بان

انسامد - 25 ابريل - نيسان - عند اقتراب فصل الصيف يصبح من الضروري تجديد النظارات الشمسية خاصة و ان العرض متنوع و لكن يجب التدقيق في الاختيار وفقا لعدة قواعد تتعلق بالشكل و المواد المستخدمة .



بالنسبة للموديلات المتوفرة للرجال مازال موديل افياتور بيرسول سائدا و لكنه اتخذ شكلا هندسيا و عدسات ملونة من امبريو ارماني ..



اما بالنسبة للسيدات انتشرت النظارات الكبيرة و تسمي قناع عيون القطة و هناك الشكل المربع منها المعدني الشهير من راي بان او مستطيلة ذات اطار سميك من مايكل كورس .



بيت ازياء دولتشي اند جابانا يقدم النظارة القناع او ذات الشكل الهندسي و يضع علامته المميزة علي العدسات بلون الكراميل .. ومن بين الصيحات الجديدة في الوان العدسات او النقاط المذهبة علي العدسات الرمادية من لوي فويتون مع اطارات رقيقة و عدسات مونوجرام