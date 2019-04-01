فيرساتشي..معرض التصميمات الداخلية في قصره بميلانو

انسامد - اول ابريل - نيسان - يقيم قصر فيرساتشى في ميلانو في الفترة من 10 الي 14 ابريل المعرض الخاص بتشيكلة المنزل الجديدة بالتعاون بين بيت الازياء الشهير و ساشا بيكوف المصممة الداخلية الامريكية و الفنان اندي ديكسون .



و قد استوحت بيكوف تصميماتها من الحملة الدعائية لبيت فيرساتشي لخريف و شتاء 1994 و الذي قدمه ريتشارد افيدون ..سيظهر لوجو فيرساتشي علي سجادة ضخمة علي خلفية من الالوان الباستيل علي شكل دوامات بالاضافة الي السحب و الجزر بالوان النيون مما سيساهم في تعزيز اسلوبه الخيالي الرائع .



اما ديكسون هذا الفنان الكندي الذي يترجم الرموز الفنية من خلال ابراز قيم الرفاهية كما انه يستوحي ايضا تصميماته من الطبيعة الفلمنكية الصامتة و من القمصان الحريرية لفيرساتشي و صفحات بلاي بوي القديمة.



