فيرساتشي..معرض التصميمات الداخلية في قصره بميلانو

انسامد - اول ابريل - نيسان - يقيم قصر فيرساتشى في ميلانو في
الفترة من 10 الي 14 ابريل المعرض الخاص بتشيكلة المنزل الجديدة
بالتعاون بين بيت الازياء الشهير و ساشا بيكوف المصممة الداخلية
الامريكية و الفنان اندي ديكسون .
و قد استوحت بيكوف تصميماتها من الحملة الدعائية لبيت فيرساتشي
لخريف و شتاء 1994 و الذي قدمه ريتشارد افيدون ..سيظهر لوجو
فيرساتشي علي سجادة ضخمة علي خلفية من الالوان الباستيل علي شكل
دوامات بالاضافة الي السحب و الجزر بالوان النيون مما سيساهم في
تعزيز اسلوبه الخيالي الرائع .
اما ديكسون هذا الفنان الكندي الذي يترجم الرموز الفنية من خلال
ابراز قيم الرفاهية كما انه يستوحي ايضا تصميماته من الطبيعة
الفلمنكية الصامتة و من القمصان الحريرية لفيرساتشي و صفحات بلاي
بوي القديمة.