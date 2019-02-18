انطلاق معرض بولونيا لمستحضرات التجميل في مارس القادم

انسامد - 18 فبراير / شباط - تستضيف مدينة بولونيا الايطالية في الفترة من 14 حتى 18 مارس القادم معرض Cosmoprof Worldwide Bologna لصناعة مستحضرات التجميل.



ويغطي المعرض مختلف قطاعات صناعة التجميل، من مستحضرات التجميل والعطور والتغليف والشعر والاظافر.



من المقرر أن يشارك في المعرض 2947 عارضا من 70 دولة بالاضاقة لاكثر من 250 الف زائر محترف.



وتم الترويج لمعرض Cosmoprof Worldwide Bologna لصناعة مستحضرات في مختلف دول في العالم، من اليابان إلى كوريا، من كينيا الى روسيا، مروا بالهند والمملكة العربية السعودية.



ومن المقرر عقد أكثر من 30 حلقة نقاشية مع تنظيم عروض حية بمشاركة 150 من المحترفين والمتحدثين الدوليين.



